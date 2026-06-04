Почти 80 человек ищут пропавшую в Красноярском крае семью Усольцевых

Следователи Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения семьи Усольцевых в сентябре прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Напомним, 28 сентября 2025 года супруги Усольцевы с 5-летней дочерью направились в туристический поход с окраины поселка Кутурчин в направлении Кутурчинского Белогорья, с тех пор их местонахождение неизвестно. Через несколько дней после исчезновения начались масштабные поиски Усольцевых, однако результатов они не дали. После наступления неблагоприятных погодных условий мероприятия пришлось остановить. Как сообщили в следкоме, на сегодняшний день в поисках задействованы порядка 80 человек: спасатели, правоохранители, специалисты службы Госохотнадзора, участники поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и волонтеры. Они будут применять БПЛА, технику повышенной проходимости, мототранспорт и криминалистическую технику. Проанализировав материалы уголовного дела, следователи и криминалисты установили зоны поиска пропавших людей вдоль пешеходных троп, ведущих к Кутурчинскому Белогорью. Работа по уголовному делу продолжается. Читайте также: Спасатели в Красноярском крае продолжают поиски пропавшей семьи Усольцевых Искать Усольцевых красноярским волонтерам поможет новое оборудование Красноярские спасатели обследовали 120 километров тайги и дорог в поисках семьи Усольцевых СМИ рассказали еще об одной версии пропажи семьи Усольцевых в Красноярском крае «С семьей случилась трагедия — и никакой конспирологии!».