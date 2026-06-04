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Во Франции освободили из-под стражи российского капитана танкера Tagor

Во Франции отпустили капитана российского танкера Tagor, задержанного военно-морскими силами республики. Прокурор Бреста сообщил, что мера принята в рамках масштабного расследования, детали которого пока не разглашаются.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Во Франции освобожден из-под стражи российский капитан танкера Tagor, который ранее был задержан военно-морскими силами республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию AFP.

Решение об освобождении гражданина России подтвердил прокурор Бреста Стефан Келленберже. По его словам, данная мера была принята в рамках продолжения «масштабного и сложного судебного расследования», детали которого в интересах следствия пока не разглашаются.

О задержании Tagor 1 июня лично сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, который также опубликовал видеозапись высадки военного десанта с вертолета на борт судна. По словам французского лидера, танкер находится под международными санкциями и операция по его перехвату была проведена при поддержке иностранных партнеров, включая Великобританию.

Согласно данным навигационного сервиса VesselFinder, в конце мая Tagor находился у западного побережья Норвегии, выполняя рейс из Мурманска в один из портов Балтийского моря.

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