Во Франции освободили из-под стражи российского капитана танкера Tagor

О задержании Tagor 1 июня лично сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, который также опубликовал видеозапись высадки военного десанта с вертолета на борт судна. По словам французского лидера, танкер находится под международными санкциями и операция по его перехвату была проведена при поддержке иностранных партнеров, включая Великобританию.