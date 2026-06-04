Во Франции освободили из-под стражи российского капитана танкера Tagor

Во Франции освобожден из-под стражи российский капитан танкера Tagor, который ранее был задержан военно-морскими силами республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию AFP.
Решение об освобождении гражданина России подтвердил прокурор Бреста Стефан Келленберже. По его словам, данная мера была принята в рамках продолжения «масштабного и сложного судебного расследования», детали которого в интересах следствия пока не разглашаются.
О задержании Tagor 1 июня лично сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, который также опубликовал видеозапись высадки военного десанта с вертолета на борт судна. По словам французского лидера, танкер находится под международными санкциями и операция по его перехвату была проведена при поддержке иностранных партнеров, включая Великобританию.
Согласно данным навигационного сервиса VesselFinder, в конце мая Tagor находился у западного побережья Норвегии, выполняя рейс из Мурманска в один из портов Балтийского моря.