Экс‑глава администрации Нижнего Новгорода Белов возглавил ЗАО «Термаль»

Сергей Белов известен нижегородцам по работе на посту сити‑менеджера города в период с 2015 по 2017 год. По завершении этого этапа карьеры он руководил «Нижегородским водоканалом», где приобрёл дополнительный управленческий опыт в сфере городских инфраструктурных проектов.