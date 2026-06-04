Экс‑глава администрации Нижнего Новгорода Белов возглавил ЗАО «Термаль»

ЗАО «Концерн “Термаль”» возглавил временно исполняющий обязанности руководителя Сергей Белов — ранее он занимал пост главы администрации Нижнего Новгорода. Назначение последовало после кончины Владимира Буланова, который прежде занимал эту должность. Об этом сообщили в MAX-канале «ВОВК».
Сергей Белов известен нижегородцам по работе на посту сити‑менеджера города в период с 2015 по 2017 год. По завершении этого этапа карьеры он руководил «Нижегородским водоканалом», где приобрёл дополнительный управленческий опыт в сфере городских инфраструктурных проектов.
Напомним, что нижегородский промышленник и политик Владимир Буланов 20 апреля отметил 58-й день рождения, а через несколько дней скончался. Прощание прошло 26 апреля в нижегородской кафедральном Соборе Александра Невского на Стрелке.