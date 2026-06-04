В седло с пелёнок. В Волгоградской области возрождают казачьи скачки

Православный праздник Троицы в минувшее воскресенье, 31 мая, отмечали по всей Волгоградской области. День начался с торжественных служб, которые прошли во всех храмах региона, а затем настало время гуляний. Одним из эпицентров русского народного праздника стал хутор Перелазовский Клетского района области. Как чистопородный жеребец Краснодар принёс победу своей хозяйке, почему даже внезапный дождь никому не испортил настроения и какие слова сказал гость из Новочеркасска о русских истоках — в репортаже «Аргументы и Факты — Нижнее Поволжье».