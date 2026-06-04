Депутат призвал генпрокурора спасти мурманский океанариум от закрытия

«Учреждение находится в сложном финансовом положении из-за долгов перед работниками и ресурсоснабжающими организациями. Просим генпрокурора РФ взять на личный контроль соблюдение законодательства в части содержания животных в океанариуме, а также соблюдение трудовых прав коллектива», — сказал Камнев в беседе с NEWS.ru.