Депутат призвал генпрокурора спасти мурманский океанариум от закрытия

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Ситуация с мурманским океанариумом, который рискует прекратить существование из-за долгов, требует вмешательства прокуратуры для защиты животных и трудовых прав сотрудников, заявил зампред комитета Госдумы по контролю Георгий Камнев.
Сотрудники мурманского океанариума, приостановившего работу в 2022 году, опубликовали открытое письмо губернатору. Коллектив называет себя «заложниками» собственника, находящегося под следствием в СИЗО. Копятся долги по зарплате и налогам. Океанариум может лишиться земельного участка. Сотрудники просят передать учреждение в государственную собственность.
«Учреждение находится в сложном финансовом положении из-за долгов перед работниками и ресурсоснабжающими организациями. Просим генпрокурора РФ взять на личный контроль соблюдение законодательства в части содержания животных в океанариуме, а также соблюдение трудовых прав коллектива», — сказал Камнев в беседе с NEWS.ru.
По словам депутата, океанариум может лишиться земельного участка из-за судебного спора о задолженности. Учредитель Оганес Шанкоян сейчас находится под арестом в московском СИЗО по обвинению в мошенничестве, подчеркнул Камнев.