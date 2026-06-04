Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат призвал генпрокурора спасти мурманский океанариум от закрытия

Депутат Камнев призвал ГП спасти мурманский океанариум от закрытия из-за долгов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Ситуация с мурманским океанариумом, который рискует прекратить существование из-за долгов, требует вмешательства прокуратуры для защиты животных и трудовых прав сотрудников, заявил зампред комитета Госдумы по контролю Георгий Камнев.

Сотрудники мурманского океанариума, приостановившего работу в 2022 году, опубликовали открытое письмо губернатору. Коллектив называет себя «заложниками» собственника, находящегося под следствием в СИЗО. Копятся долги по зарплате и налогам. Океанариум может лишиться земельного участка. Сотрудники просят передать учреждение в государственную собственность.

«Учреждение находится в сложном финансовом положении из-за долгов перед работниками и ресурсоснабжающими организациями. Просим генпрокурора РФ взять на личный контроль соблюдение законодательства в части содержания животных в океанариуме, а также соблюдение трудовых прав коллектива», — сказал Камнев в беседе с NEWS.ru.

По словам депутата, океанариум может лишиться земельного участка из-за судебного спора о задолженности. Учредитель Оганес Шанкоян сейчас находится под арестом в московском СИЗО по обвинению в мошенничестве, подчеркнул Камнев.