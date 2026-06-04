Предпринимательская деятельность не мешает спасению души, заявили в РПЦ

«Предпринимательская деятельность не является препятствием для спасения души. Предприниматели, бизнесмены были даже среди канонизированных святых. Дело, понимаете, не в том, сколько денег у тебя на банковском счету, а как ты к ним относишься», — сказал он в кулуарах ПМЭФ.