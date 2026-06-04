Предпринимательская деятельность не мешает спасению души, заявили в РПЦ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Предпринимательская деятельность, извлечение прибыли не является препятствием на пути спасения души, вопрос лишь в том, как заработанными деньгами распоряжаться, заявил РИА Новости председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
«Предпринимательская деятельность не является препятствием для спасения души. Предприниматели, бизнесмены были даже среди канонизированных святых. Дело, понимаете, не в том, сколько денег у тебя на банковском счету, а как ты к ним относишься», — сказал он в кулуарах ПМЭФ.
По его словам, «вопрос не стоит так, что если у тебя есть деньги, тебе должно быть стыдно».
«Вопрос в том, как ты заработанными деньгами распоряжаешься. Можно ведь купить очередную яхту, а можно потратить их на строительство школы, детского дома, храма или на благотворительность. Целью предпринимательской деятельности не может быть просто только извлечение прибыли», — заметил собеседник агентства.
«Причем богатство, которое у тебя есть, это богатство, данное тебе Богом. Это понимание — общее, как для христианства, так и для ислама и для иудаизма», — подчеркнул Легойда.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.