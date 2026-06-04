В Волгоградской области возрождают казачьи скачки

Православный праздник Троицы в минувшее воскресенье, 31 мая, отмечали по всей Волгоградской области. День начался с торжественных служб, которые прошли во всех храмах региона, а затем настало время гуляний. Одним из эпицентров русского народного праздника стал хутор Перелазовский Клетского района области. Как чистопородный жеребец Краснодар принёс победу своей хозяйке, почему даже внезапный дождь никому не испортил настроения и какие слова сказал гость из Новочеркасска о русских истоках — в репортаже «Аргументы и Факты — Нижнее Поволжье».
«Скачки у меня в крови».
На Троицу сюда приезжают целыми семьями, зная, что именно здесь, на исконной казачьей земле, можно ощутить торжества всей душой.
Уже 36 лет в Перелазовском проходят казачьи конноспортивные игры, где лучшие наездники и наездницы демонстрируют своё мастерство.
Конные соревнования — это детище атамана хутора Перелазовского Фёдора Баева. Со временем его инициативу поддержали областной комитет по делам национальностей и казачества, представители казачьей общественности, руководители сельхозпредприятий, ТОС «Перелазовское-Центр», сельская и районные администрации.
«Лошади, скачки у меня в крови, — рассказал Фёдор Баев. — Жизнь казака всегда была связана с лошадью: на ней и воевали, и пахали. Как казачок научился ходить — так сразу в седло. Скачки — это традиция, которая заставляет людей собраться вместе, чтобы вживую прикоснуться к родным народным обычаям и вспомнить предков. Пресвятая Троица, символ духовного единства и согласия, особо любима казачеством».
В 2026 г. в Перелазовский съехались гости со всей Волгоградской области, а также из Ростовской и других регионов страны, включая ЛНР. Всех поздравили с праздником председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Алексей Мельниченко и глава Клетского Михаил Харитонов, которые дали старт скачкам и народным гуляниям.
Около 30 спортсменов боролись за звание лучших наездников, при этом один из забегов был посвящён Году единства народов России.
«В конном спорте я 12 лет, — рассказала победительница забегов на 1000 и на 1800 м Юлия Павленко из Котельниковского района. — Я очень рада: мой 4-летний чистопородный жеребец Краснодар первый раз одержал победу на скачках!».
Украшением праздника стало выступление команды наездников государственного музея-заповедника М. А. Шолохова с программой «Золото Дона». Они представили приёмы джигитовки: на скаку демонстрировали сложнейшие акробатические трюки, возводили живые пирамиды. С особой торжественностью на конях пронесли государственные флаги России.
«Участники представления — прямые потомки казаков, бережно хранящие донские традиции», — рассказали организаторы праздника.
«Мы давно о таком мечтали».
Среди гостей было немало тех, кто увидел подобное впервые.
«До этого я никогда не видела скачек, — поделилась впечатлениями гостья праздника из города Красный Луч (ЛНР) Елена Кимченко. — Нас пригласили наши друзья. Здесь такая тёплая, семейная и одновременно праздничная атмосфера».
«Мы давно мечтали попасть в Перелазовский, приехали из Волгограда всей семьёй рано утром, успели отстоять службу в местном храме, — рассказала гостья праздника Ольга Коновалова. — Потом пошли на скачки, получили самые лучшие впечатления! Дети вообще в восторге. От души пели вместе с казачьими ансамблями и даже потанцевали. И дождь настроение не испортил!».
Понравилась гостям и яркая, творческая выставка изделий декоративно-прикладного искусства мастеров из Волгоградской и Ростовской областей. Умельцы привезли казачью бытовую утварь, вязаные игрушки, текстильных кукол, плетёные корзины, мёд и многое другое. А настроение гостям и участникам праздника создали творческие коллективы из Суровикинского, Клетского районов и государственный ансамбль песни и пляски «Казачья воля» из Волгограда.
«Такие праздники дают возможность ощутить те истоки, которые питали и питают русский народ, дают ему силы, помогают пройти через все вызовы и испытания времени, — считает гость праздника из Волгограда Сергей Никифоров. — У меня тоже есть казачьи корни — я родом из Новочеркасска Ростовской области, и вот на таких праздниках чувствую, как душа поёт. Пусть тепло и свет Святой Троицы останутся с нами на весь год!».
Впереди — яркие события.
Фестивали, форумы, концерты — 55 ярких мероприятий ознаменуют в Волгоградской области Год единства народов России.
В их числе, как сообщили в облкомказачества, будут спортивные события, концерты, фестивали и многое другое.
«12 июня, в День России, в регионе пройдут парад “Краски традиций” и фестиваль “Живая нить”, — сообщили в комитете. — Аллея национальных культур, “ЭтноДвиж”, “Эко-ремесло на Волге” — такие площадки будут работать на молодёжном фестивале #ТриЧетыре в сентябре. Осенью состоятся III Молодёжный межконфессиональный форум “За мир и согласие”, Всероссийский этнофестиваль “Россия — это МЫ!”. Жителей и гостей региона ждут фестиваль казачьей культуры “Золотой щит — казачий Спас”, горчичный фестиваль в Сарепте, “Кросс нации” и другие яркие события».