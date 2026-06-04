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Иностранцы смогут искать работу в Нижегородской области через цифровую платформу

Сбер внедрит в Нижегородской области новую цифровую платформу для тех, кто приезжает работать в Россию. Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Глеб Никитин и первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Сбер внедрит в Нижегородской области новую цифровую платформу для тех, кто приезжает работать в Россию. Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Глеб Никитин и первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Платформа должна объединить в едином цифровом контуре работодателя, соискателя из-за рубежа, кадровое агентство и государственные органы. Это должно сделать прозрачным процесс аккредитации и трудоустройства иностранцев в России.

Нижегородская область станет одним из первых регионов, где будет внедрена новая цифровая платформа.