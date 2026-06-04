Иностранцы смогут искать работу в Нижегородской области через цифровую платформу

Сбер внедрит в Нижегородской области новую цифровую платформу для тех, кто приезжает работать в Россию. Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Глеб Никитин и первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.