«Облако придет к Земле». Ученые сообщили, что на Солнце произошел черный взрыв с последствиями для людей — что ждать белорусам

На Солнце после череды мощных вспышек произошел черный взрыв. Подробности белорусам и другим жителям Земли сообщили в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Ученые опубликовали видео мощного взрыва на звезде и пояснили, что «вау-эффект» выглядит именно так. Мощная вспышка произошла около 10.00 по минскому времени 3 июня. Следствием мощного возмущения на Солнце стало возникновение облака нейтрального водорода.
— В таком состоянии нейтральный водород практически непрозрачен для излучения, в котором светит горячая атмосфера Солнца: фотоны тратятся на ионизацию водорода и полностью гибнут в этом слое, — объяснили специалисты.
В лаборатории уточнили, что из-за этих процессов на Солнце словно набрасывают «черное одеяло». И эта «вуаль» не пропадет, пока нейтральный водород не будет полностью ионизованным или не уйдет за пределы солнечного диска. В данном случае облако ушло в космос, и часть его придет к нашей планете.
— Часть данного облака придет к Земле, частично проникнет в атмосферу, остынет, осядет в горных породах, океанах и будет поглощена растениями, — объяснили ученые последствия для людей.
К слову, ранее ученые предупредили о вспышках на Солнце с выбросом плазмы в сторону Земли после долгого перерыва. По итогу на звезде 3 июня произошли пять обычных вспышек класса С, две мощные класса М и одна максимального уровня Х.
Напомним, солнечные вспышки способны вызывать на Земле магнитные бури. Их последствия ощущают метеозависимые люди. Но еще магнитные бури приводят к нарушениям в работе энергосистем, влияют на пути миграции птиц и животных, способны спровоцировать нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, сбои напряжения в промышленных сетях и так далее.
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