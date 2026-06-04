«Облако придет к Земле». Ученые сообщили, что на Солнце произошел черный взрыв с последствиями для людей — что ждать белорусам

В лаборатории уточнили, что из-за этих процессов на Солнце словно набрасывают «черное одеяло». И эта «вуаль» не пропадет, пока нейтральный водород не будет полностью ионизованным или не уйдет за пределы солнечного диска. В данном случае облако ушло в космос, и часть его придет к нашей планете.