Открывшийся на юге Волгограда сосудистый центр принял первых 100 пациентов

Теперь в Волгограде еще более разветвленная сеть сосудистых центров, где готовы оказать экстренную помощь. В зависимости от того, где случился приступ, волгоградцев с инсультами и инфарктами могут доставить в кардиоцентр, областную больницу № 1, БСМП № 25, больницу имени Фишера и в новый центр в больнице № 15. Открытие отделения в Красноармейском районе разгрузит другие центры и сократит ценные минуты времени для пациента, когда его жизнь зависит от врачей.