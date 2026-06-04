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«Хочется потрогать и примерить». Почему люди уходят из онлайн-магазинов

Покупатели хотят обычные магазины с примеркой и возможностью проверить товар лично.

Еще недавно онлайн-торговля казалась безоговорочным победителем, но в 2025—2026 годах ситуация начала меняться. Все больше покупателей в Волгограде и в других регионах страны возвращаются в магазины, а крупные бренды снова открывают офлайн-точки. Эксперты отмечают, что люди устали не от онлайна, а от его обезличенности.

Маркетплейсы сделали покупки быстрыми и удобными, однако вместе с этим исчезли эмоции от выбора. Покупатели все чаще хотят лично оценить качество товара, примерить одежду или получить консультацию. Дополнительным фактором стали рост расходов на доставку, увеличение сроков ожидания и сложности с возвратами. Особенно заметен тренд в категориях одежды, обуви, мебели и техники.

«Хочется потрогать, примерить, посмотреть вживую», — именно так многие покупатели объясняют свое возвращение в традиционные магазины. Аналитики «Точки зрения» отмечают, что после нескольких лет активной цифровизации вырос спрос на живое общение и реальный опыт взаимодействия с товаром.

Сегодня наиболее удобной становится гибридная модель: изучить ассортимент онлайн, а покупку оформить в магазине или наоборот. Если речь идет о дорогой технике, мебели или одежде, специалисты советуют сначала увидеть товар лично, чтобы избежать лишних расходов на возврат и повторную доставку.

Ранее сообщалось о выдворении иностранцев с территории Волгоградской области.