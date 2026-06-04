«Хочется потрогать и примерить». Почему люди уходят из онлайн-магазинов

Еще недавно онлайн-торговля казалась безоговорочным победителем, но в 2025—2026 годах ситуация начала меняться. Все больше покупателей в Волгограде и в других регионах страны возвращаются в магазины, а крупные бренды снова открывают офлайн-точки. Эксперты отмечают, что люди устали не от онлайна, а от его обезличенности.