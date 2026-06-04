Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае начали ремонтировать последний участок обхода Ужура

В Красноярском крае стартовал капитальный ремонт последнего участка обхода Ужура.

В Красноярском крае стартовал капитальный ремонт последнего участка обхода Ужура. Об этом сообщили в министерстве транспорта Красноярского края.

В этом сезоне дорожники обновят участок с 4 по 9 км. Он проходит от поворота в сторону города и вдоль железнодорожных путей до переезда. Подрядчик уже приступил к ремонту.

На участке устраняют пучины, укрепляют основание дороги георешеткой и монтируют новые водопропускные трубы. Также дорожники очистят кюветы, обустроят систему водоотвода и обновят асфальтобетонное покрытие. Кроме того, рядом с железнодорожным переездом появится освещение. На дороге установят новое барьерное ограждение, дорожные знаки и нанесут разметку.

Завершить ремонт и сдать объект в эксплуатацию планируют к концу октября.

Обход Ужура связывает важные трассы края в направлении Шарыпово, Ужура, Балахты, Ачинска и Троицкого. Дорога также востребована у туристов. По ней можно добраться до озера Учум в Ужурском округе и до баз отдыха в Хакасии. Летом интенсивность движения на этом направлении заметно растет, поэтому подрядчик старается ускорить темп работ. В прошлом сезоне на обходе Ужура уже отремонтировали участок с 9 по 13 км, от переезда до выхода на трассу Ачинск, Ужур, Троицкое. Двумя годами ранее капитальный ремонт провели на первых трех километрах, где щебеночное покрытие заменили на асфальтобетонное.

Всего в этом году по нацпроекту работы пройдут на 59 объектах региональной дорожной сети. Планируется восстановить 168 км дорожного покрытия и ввести в эксплуатацию 10 мостовых сооружений. Общая стоимость работ составляет около 8,5 млрд рублей.