В Красноярском крае начали ремонтировать последний участок обхода Ужура

Обход Ужура связывает важные трассы края в направлении Шарыпово, Ужура, Балахты, Ачинска и Троицкого. Дорога также востребована у туристов. По ней можно добраться до озера Учум в Ужурском округе и до баз отдыха в Хакасии. Летом интенсивность движения на этом направлении заметно растет, поэтому подрядчик старается ускорить темп работ. В прошлом сезоне на обходе Ужура уже отремонтировали участок с 9 по 13 км, от переезда до выхода на трассу Ачинск, Ужур, Троицкое. Двумя годами ранее капитальный ремонт провели на первых трех километрах, где щебеночное покрытие заменили на асфальтобетонное.