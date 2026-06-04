На ПМЭФ подписали соглашение о строительстве нового моста через Неву

Как сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко, реализация проекта предусмотрена генеральным планом города. По его словам, новый мост позволит снизить транспортную нагрузку на Дворцовый, Благовещенский и Тучков мосты, а также улучшит транспортную доступность Васильевского острова и Адмиралтейского района.