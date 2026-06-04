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В Челябинской области состоялся палаточный слет «УралПозвал»

Участниками стали более 400 студентов и членов РСО из 13 регионов.

Шестой палаточный слет «УралПозвал» прошел с 29 по 31 мая в Челябинской области по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.

Участниками стали более 400 студентов и членов Российских студенческих отрядов (РСО) из 13 регионов страны. Для гостей провели мастер-классы, соревнования по кросс-фиту, заплывы на сапах на живописном озере Увильды и командные испытания в веревочном парке. Особой популярностью пользовались пешие походы на вершины гор Сугомак и Егоза — к ним присоединились около 200 человек.

«Южный Урал вновь доказал, что умеет объединять сердца. В шестой раз палаточный слет “УралПозвал” становится местом силы для самых смелых, активных и неравнодушных. Мы рады, что красоты нашего края и атмосфера единства вдохновляют молодежь со всей страны возвращаться к нам снова и снова. Особенно здорово, что приезжают ребята из новых регионов», — отметила руководитель Челябинского регионального отделения Российских студенческих отрядов Марина Сазонова.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.