В Челябинской области состоялся палаточный слет «УралПозвал»

«Южный Урал вновь доказал, что умеет объединять сердца. В шестой раз палаточный слет “УралПозвал” становится местом силы для самых смелых, активных и неравнодушных. Мы рады, что красоты нашего края и атмосфера единства вдохновляют молодежь со всей страны возвращаться к нам снова и снова. Особенно здорово, что приезжают ребята из новых регионов», — отметила руководитель Челябинского регионального отделения Российских студенческих отрядов Марина Сазонова.