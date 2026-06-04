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Архитектурно-градостроительный совет Калининградской области расширили за счёт чиновников

Председателем назначили первого заместителя губернатора Валерия Шерина.

Власти утвердили новый состав архитектурно-градостроительного совета Калининградской области. Его расширили за счёт чиновников. Соответствующее распоряжение губернатора Алексея Беспрозванных опубликовали на портале правовой информации.

Согласно документу, в обновлённом составе градосовета теперь 31 человек. Его стал возглавлять первый заместитель губернатора Валерий Шерин. Заместителями председателя совета назначили министра градостроительной политики Кристину Подскребкину и главного архитектора региона Евгения Костромина. Секретарём является ведущий консультант из Минградполитики Ксения Преображенская.

Помимо Костромина в новый состав совета включили лишь семь архитекторов. В него вошли председатель КОСАР Игорь Ли, замначальника отдела генплана «АМ Квадр» Римма Гаврилюк, главный архитектор «4+» Александр Кубасов, творческий руководитель «Ар-Деко» Юрий Москвитин, главный архитектор «Другой архитектуры» Владимир Панифёдов, начальник отдела подготовки градостроительной документации «Центра кадастровой оценки и мониторинга недвижимости» Пётр Черненко и руководитель собственной мастерской Сергей Чечин.

Остальные места занимают руководители ведомств, их заместители и главы муниципальных образований. Так, в градостроительный совет входит министр природных ресурсов Оксана Астахова, министр здравоохранения Сергей Дмитриев, министр сельского хозяйства Артём Иванов, министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз, руководитель службы охраны памятников Евгений Маслов, и.о. директора агентства по имуществу Алексей Шестаков.

В состав также включили заместителя главы регионального управления МЧС Андрея Власова, замминистра экономического развития Егора Корнаухова, замминистра развития инфраструктуры Елену Орлову, замминистра градостроительной политики Алёну Пабулу, замминистра социальной политики Елену Павлову. Из муниципалитетов в совете представлены Калининград, Янтарный, Зеленоградск, Пионерский, Светлогорск, Балтийск, Гурьевск, Багратионовск и Правдинск.

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