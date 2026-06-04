Инвестиции в отдых: как карта России помогает развивать внутренний туризм

По его словам, преимущества резидента Арктической зоны позволили быстро оформить права на землю, сосредоточившись на строительстве комплекса и комфорте гостей. Планируется, что по мере развития комплекса сюда будут приезжать до 11 тыс. человек в год — туристов и жителей округа, желающих отдохнуть на природе недалеко от города. Владельцы планируют и дальше развивать свой комплекс — с учетом транспортной доступности, уникальной природы и растущего интереса к внутреннему туризму у проекта отличные перспективы.