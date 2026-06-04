Инвестиции в отдых: как карта России помогает развивать внутренний туризм

Ночевка на природе в комфортных условиях, пешие прогулки по экотропам, знакомство с историей в археологических парках — у жителей нашей страны есть много вариантов, как провести выходные, отпуск или каникулы с детьми. Во многом внутренний туризм успешно развивается благодаря бизнесу, который поддерживает государство.
Например, по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» можно воспользоваться различными сервисами, услугами, льготными займами или такими инструментами, как «Инвестиционная карта России». С помощью этой платформы многие предприниматели открыли интересные локации для путешественников. Подробнее об этом удобном инструменте, где собрано более 550 различных предложений для инвесторов, — в нашем материале.
Широкий выбор возможностей.
От современных компаний зависит не только производство продукции, но и наличие рабочих мест, качество жизни людей. Развиваться предприятиям во многом помогает увеличение государственных и частных инвестиций в разные сферы экономики, в том числе в туристическую отрасль. А аккумулирует интересные и перспективные проекты платформа «Инвестиционная карта России». Это сайт, где собрана информация о земельных участках, зданиях, помещениях, промышленных площадях, доступных для покупки или аренды.
«Информационный ресурс позволяет подбирать земельные участки, здания и помещения, сравнивать инвестиционные возможности регионов, а также выбирать меры государственной поддержки. Все интересующие вопросы о площадке инвестор может задать онлайн, ответ поступит в течение трех дней», — пояснил заместитель директора департамента производительности труда и улучшения условий ведения бизнеса Министерства экономического развития РФ Антон Ахиев.
Платформа позволяет сравнивать инвестиционные возможности регионов.
Инвестор может воспользоваться платформой, чтобы выбрать площадку под конкретный запрос. К 4 июня 2026 года на ресурсе есть информация о более 18,1 тыс. свободных площадок, 704 из них — с инфраструктурой и мерами поддержки, еще 2640 — территории с особым статусом, где действуют дополнительные льготы для бизнеса.
Уникальная природа Арктики.
«Инвестиционной картой России» уже воспользовались предприниматели из Ненецкого автономного округа. Просматривая сайт, выбрали площадку и построили там гостевой комплекс «Аква-Арктик». При этом участок им предоставили без торгов как резиденту Арктической зоны и выделили два гранта на развитие туристической инфраструктуры.
Современный гостевой комплекс разместился у озера в поселке Искателей в 15 минутах езды от Нарьян-Мара — административного центра округа. В получасе езды от «Аква-Арктик» находятся аэропорт, Главпочтамт, построенный в середине XX века и напоминающий рыцарский замок, а также музей-заповедник «Пустозерск».
«В 2022 году, осознавая растущий интерес к уникальному сочетанию арктической природы и комфортного отдыха, было принято решение о коллаборации с АО “Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики”. Среди ключевых проектов выделялись строительство современного гостевого дома на 50 мест, способного вместить большое количество гостей, и создание гостевого комплекса у озера. Ключевым моментом в реализации этих проектов стало активное содействие органов власти и центра развития бизнеса», — рассказал руководитель туристического комплекса «Аква-Арктик» Николай Хохлов.
По его словам, преимущества резидента Арктической зоны позволили быстро оформить права на землю, сосредоточившись на строительстве комплекса и комфорте гостей. Планируется, что по мере развития комплекса сюда будут приезжать до 11 тыс. человек в год — туристов и жителей округа, желающих отдохнуть на природе недалеко от города. Владельцы планируют и дальше развивать свой комплекс — с учетом транспортной доступности, уникальной природы и растущего интереса к внутреннему туризму у проекта отличные перспективы.
Знакомство с историко-культурным наследием.
С помощью «Инвестиционной карты России» предприниматели нашли оптимальное место для размещения туристического комплекса в Усть-Абаканском районе Республики Хакасии. В июне 2025 года здесь открыли кемпинговый городок «Кюн-Таг», построенный с государственной поддержкой. Всего за два года инвестор привлек два гранта и получил льготный заем через Республиканский фонд — Микрокредитную компанию Хакасии.
Один из авторов проекта — историк-археолог Петр Амзараков. С 2020 года он занялся развитием археологического туризма и предложил идею, которая помогла бы знакомить людей с историей края. Например, с горой Кюн-Таг, где можно увидеть древнюю наскальную живопись. На обрывах мыса находится Подкунинская писаница — одна из крупнейших групп петроглифов. На рисунках изображены 323 фигуры: люди, олени, козы, лошади, верблюды, птицы, медведи. Самые ранние из них датированы 2 тыс. лет до н. э.
На горе Кюн-Таг в Хакасии можно увидеть древнюю наскальную живопись.
«На реализацию такого амбициозного проекта элементарно не хватало средств и понимания этапов его осуществления. Тогда, в 2024 году, мы обратились в Агентство инвестиционного развития Республики Хакасии. С этого момента время сжалось в пружину, то, что казалось невозможным, оказалось достижимым. Мы получили как информационную, так и финансовую поддержку, и летом 2025 года наш туристический комплекс “Кюн-Таг” открыл свои двери», — поделился руководитель комплекса Петр Амзараков.
Как отметили в агентстве инвестиционного развития республики, инвестор уже готовит документы на получение новых грантов для расширения комплекса.
В шаге от единения с природой.
Еще один яркий пример тесной работы государства и бизнеса — курорт «Ярви». Этот туристический кластер строят в Ленинградской области, в поселке Пески в зоне Карельского перешейка. Вместе с возведением основного комплекса здесь также благоустраивают прилегающую территорию, прокладывают газопровод. Общие инвестиции в масштабный проект составят 5,35 млрд рублей. Помимо интересного места для отдыха, открытие курорта позволит создать и 326 рабочих мест. Планируется, что комплекс введут в эксплуатацию в конце 2026 года.
«Государственная поддержка сыграла большую роль в реализации проекта. Несмотря на то что основные здания и сооружения еще находятся в стадии внутренней отделки, на курорте “Ярви” уже работают бесплатная для посещения благоустроенная экологическая тропа протяженностью 18,5 км и освещенная лыжероллерная трасса», — рассказал исполнительный директор ООО «Озерный край» (курорт «Ярви») Евгений Чмутов.
На новом курорте в зоне Карельского перешейка уже доступны экотропа и лыжероллерная трасса.
Одной из интересных особенностей курорта станет его расположение: отсюда всего за час можно будет доехать до Эрмитажа или Выборга, менее чем за 1,5 часа — до аэропорта Пулково. При этом в окрестностях комплекса любители отдыха на природе смогут побывать на пляжах и смотровых площадках рядом с озерами, прогуляться по урочищу.
Бизнес, в том числе туристический, развивают в регионах при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Например, на платформе МСП.РФ доступно свыше 1 тыс. региональных и федеральных мер поддержки, 35 онлайн-сервисов, более 500 субсидий и грантов. В более чем 400 центрах «Мой бизнес» по всей стране можно получить поддержку экспертов с сертификацией, продвижением на рынке. Для тех, кто хочет оптимизировать компанию, есть производственный консалтинг на производительность.рф и помощь с цифровизацией через экосистему эффективность.рф. А для повышения устойчивости экономики к изменению климата бизнес участвует в сокращении выбросов парниковых газов, отражая результаты в Реестре углеродных единиц.