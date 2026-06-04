Сбер представил НЕО — первый в мире терминал с искусственным интеллектом

НЕО, так же как и текущие терминалы, поддерживает все современные способы оплаты: банковские карты, смартфоны, QR-коды и биометрию. Через терминал можно оформить оплату частями (BNPL), оставить чаевые, увидеть баланс бонусов Спасибо и сразу использовать их при покупке. По данным Сбера, использование сервиса оплаты частями увеличивает средний чек на 20−40%, а в ряде категорий — более чем на 50%. Уже сейчас Сбер тестирует рекомендательные ИИ-модели для BNPL-сценариев: система сможет предлагать оплату частями в нужный момент — с учётом контекста покупки и клиентского поведения.