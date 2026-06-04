Нижегородская область станет участником всероссийской «Кантаты. Россия»

Для зрителей подготовили программу из сочинений Милия Балакирева, Сергея Рахманинова, Сергея Прокофьева, Георгия Свиридова, Петра Чайковского и Модеста Мусоргского. На сцену выйдут камерный хор «Нижний Новгород», Нижегородский русский народный оркестр имени В. А. Кузнецова, певица Майя Балашова, а также солисты Нижегородского театра оперы и балета имени А. С. Пушкина. Вход на концерт будет свободным.