Федеральный девелопер и банк подписали соглашение о развитии проектов в Крыму и ДНР

3 июня на площадке Петербургского международного экономического форума ГК ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) и ВТБ заключили соглашение о сотрудничестве по проектам развития территорий в Крыму и Донецкой Народной Республике. Документ подписали владелец Николай Амосов и заместитель президента — председателя правления банка Денис Бортников.
Соглашение предусматривает поддержку девелопера со стороны банка при реализации масштабных жилых проектов в Ялте и Мариуполе. Общая площадь будущей застройки превысит 115 га, а совокупный объем жилья составит более 672 тыс. кв. м.
«Мы поддерживаем градообразующие девелоперские инициативы на юге России. Это имеет особое значение для воссоединенных регионов, где активно обновляется жилой фонд и развивается инфраструктура. Банк рассматривает участие в таких проектах как долгосрочный приоритет и готов обеспечивать их необходимыми финансовыми инструментами для успешной реализации», — отметил Денис Бортников.
В Ялте застройщик в рамках комплексного подхода к развитию территорий построит жилой кластер площадью 29,3 га. Сумма инвестиций в проект составит порядка 87 млрд руб.
Район обеспечит жильем около 7 тыс. человек. В его состав войдут дома высотой от 9 до 20 этажей, более 90 тыс. кв. м озелененных пространств и почти 14 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. Также предусмотрено строительство школы на 900 мест и поликлиники на 124 посещения в смену. Освоение территории пройдет в пять этапов.
В Мариуполе девелопер и банк планируют вложить 73 млрд руб. в один из самых масштабных проектов в городе.
Новый жилой квартал разместится на участке 86 га. Общая площадь квартир составит 331 531 кв. м. Здесь предусмотрено строительство школы на 1,5 тыс. учеников, нескольких детских садов на 625 мест, поликлиники, гостиничных и офисных комплексов. Кроме того, девелопер благоустроит 12,4 га общественных пространств и создаст набережную протяженностью 3 км вдоль Таганрогского залива Азовского моря.
«Развитие воссоединенных территорий — один из ключевых государственных приоритетов, обозначенных президентом России. Мы видим свою задачу в том, чтобы поддерживать этот курс конкретными проектами и инвестициями, которые помогают развивать экономику региона, создавать новые возможности для людей и повышать качество жизни», — сообщил Николай Амосов после подписания соглашения.
Девелопер и банк успешно сотрудничают на протяжении 5 лет — благодаря партнерству уже реализовали 3 проекта общей площадью более 200 тыс. кв. м в Краснодарском крае и Москве.