Федеральный девелопер и банк подписали соглашение о развитии проектов в Крыму и ДНР

Район обеспечит жильем около 7 тыс. человек. В его состав войдут дома высотой от 9 до 20 этажей, более 90 тыс. кв. м озелененных пространств и почти 14 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. Также предусмотрено строительство школы на 900 мест и поликлиники на 124 посещения в смену. Освоение территории пройдет в пять этапов.