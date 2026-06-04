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Воронежский «Буран» усилил воспитанник ЦСКА

Михаил Мещеряков в прошлом сезоне защищал цвета рязанских «десантников».

Источник: Комсомольская правда

Нападающий Михаил Мещеряков подписал контракт с воронежским «Бураном». Об этом сообщает пресс-служба «ураганных».

Ранее 28-летний уроженец Москвы защищал цвета столичной «Звезды», «Тамбова», красноярского «Сокола», тюменского «Рубина» и «Рязани-ВДВ».

В прошлой кампании воспитанник ЦСКА в составе «десантников» и «Рубина» в 59 матчах забросил 16 шайб и отдал 12 результативных передач.

Напомним, что минувшая кампания стала худшей в истории «ураганных». «Буран» занял 28 место, отстав от зоны плей-офф на 21 очко.

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