В Омске участились рейды по хаотичной парковке электросамокатов

На этот раз сотрудники департамента контроля мэрии провели тщательную проверку того, как кикшеринговые компании соблюдают запрет на электросамокатов в неположенных местах, особенно в туристическом центре, в границах которого установлен запрет на парковку СИМ, и в районе бульвара Архитекторов. Кроме того, сотрудники депконтроля уделяли внимание соблюдению операторами правил парковки самокатов в специально отведенных для этого местах, а также пресекали хаотичное размещение СИМ на пешеходных зонах.