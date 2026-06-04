В Омске участились рейды по хаотичной парковке электросамокатов

На этот раз сотрудники департамента контроля мэрии провели тщательную проверку того, как кикшеринговые компании соблюдают запрет на электросамокатов в неположенных местах, особенно в туристическом центре, в границах которого установлен запрет на парковку СИМ, и в районе бульвара Архитекторов. Кроме того, сотрудники депконтроля уделяли внимание соблюдению операторами правил парковки самокатов в специально отведенных для этого местах, а также пресекали хаотичное размещение СИМ на пешеходных зонах.
Как пояснили в пресс-службе депконтроля мэрии города Омска, специалисты в ходе контрольной проверки зафиксировали более 100 нарушений.
«По итогам рейда специалисты зафиксировали 108 нарушений размещения самокатов. Так, например, они были припаркованы на газонах и тротуарах. С территорий, где были выявлены наиболее грубые нарушения, 14 самокатов были перемещены на площадку временного хранения», — огласили итоги рейда в пресс-службе городской администрации.
На фото: изъятые с улиц Омска неправильно припаркованные электросамокаты / Источник: Администрация города Омска.
Напомним, что за неправильную парковку СИМ омичам грозит штраф до 2 тысяч рублей, а кикшерингу — до 20 тысяч (за каждую единицу).
Стоит отметить, что в 2026 году в черте города установлены строгие нормы, регламентирующие прокат самокатов: сотрудники администрации фиксируют факт неправильной парковки на фото, после чего уведомляют оператора о необходимости убрать технику, на исправление нарушения для оператора отведено строго 60 минут.
Также на омских улицах организованы специальные места, где граждане могут оставлять электросамокаты, избегая при этом штрафов. Проверки по хаотичной парковке СИМ проводятся систематически с целью убрать беспорядочно оставленные электросамокаты с пешеходных зон.