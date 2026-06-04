Пассажиры нижегородского транспорта смогут платить за проезд без карты и наличных

В Нижегородской области будут развивать инновационные способы оплаты проезда в автобусах и трамваях. Пассажиры смогут покупать билеты, даже если забудут дома наличные и банковскую карту. Об этом стало известно в ходе Петербургского экономического форума — на площадке ПМЭФ было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством региона и Сбером.
В пресс-службе банка напомнили о реализации в 16 городах РФ проекта «Геопэй». В нижегородской подземке уже можно платить за проезд с помощью смартфона. В перспективе данный инструмент планируется задействовать и в наземном транспорте города и области. Партнером Сбера по внедрению данной технологии выступает 2ГИС.
Соглашение, подписанное на ПМЭФ, предполагает использование передовых способов покупки билетов и активное применение возможностей ИИ в сфере транспортного обслуживания. Для этого стороны сформируют рабочую группу и подготовят план дальнейшей работы.
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