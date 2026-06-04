Пассажиры нижегородского транспорта смогут платить за проезд без карты и наличных

В Нижегородской области будут развивать инновационные способы оплаты проезда в автобусах и трамваях. Пассажиры смогут покупать билеты, даже если забудут дома наличные и банковскую карту. Об этом стало известно в ходе Петербургского экономического форума — на площадке ПМЭФ было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством региона и Сбером.