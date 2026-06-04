Нижегородский «мажор» Сергей Корнилов стал героем программы «Пусть говорят»

Напомним, 21-летний Сергей Корнилов, который является сыном одного из богатейших нижегородцев, в пьяном виде устроил ДТП с тремя машинами за рулем дорогого кабриолета. Затем он отправился в ресторан и продолжил выпивать, записывая оскорбительные видеоролики в соцсетях.