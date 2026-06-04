Нижегородский «мажор» Сергей Корнилов стал героем программы «Пусть говорят»

В эфире Первого канала в шоу «Пусть говорят» (16+) обсудили историю нижегородца Сергея Корнилова, который устроил ДТП на Похвалинском съезде 20 мая.
Напомним, 21-летний Сергей Корнилов, который является сыном одного из богатейших нижегородцев, в пьяном виде устроил ДТП с тремя машинами за рулем дорогого кабриолета. Затем он отправился в ресторан и продолжил выпивать, записывая оскорбительные видеоролики в соцсетях.
Нижегородский районный суд назначил виновнику ДТП запрет определенных действий до 23 июля. Затем нарушителя отправили под арест на 10 суток за мелкое хулиганство, а по итогу лишили водительских прав почти на два года.
Историю Корнилова обсудили в новом выпуске ток-шоу «Пусть говорят». Свое мнение о ситуации высказали нижегородский блогер Олег Щеглов, общественник Олег Пикунов и журналист Александр Асриян. Также в студии разобрали еще два резонансных ДТП — аварию рэпера Наваи и гибель актрисы Ксении Добромиловой в Москве.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что нижегородка рассказала о нападении бывшего свекра в программе «Пусть говорят».