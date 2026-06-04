Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Львова-Белова ответила на вопрос о нарушениях во время проведения ОГЭ и ЕГЭ

Львова-Белова: серьезных нарушений на ЕГЭ и ОГЭ в этом году пока не было.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Серьезных нарушений во время проведения ЕГЭ и ОГЭ в этом году пока не было, сообщила РИА Новости на полях ПМЭФ-2026 уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Серьезных нарушений не было», — сказала детский омбудсмен, отвечая на вопрос, обращались ли к ней школьники, сдающие ЕГЭ и ОГЭ, и их родители по поводу серьезных нарушений.

Львова-Белова отметила, что к ней поступают обращения, но их пока небольшое количество. В основном они касаются проблем со сдачей, опозданиями, несвоевременной подачей документов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.