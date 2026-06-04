Нижегородский врач доказал свое участие в СВО через суд

Сормовский райсуд установил факт участия нижегородского врача в спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.
С 9 марта 2023 году нижегородец находился в командировке в зоне проведения СВО, где работал врачом-рентгенологом. Этот факт подтверждают документы. Кроме того, региональный минздрав выдал медику удостоверение ветерана боевых действий.
В 2025 году доктор решил воспользоваться льготами, которые доступны участникам спецоперации. Однако ему отказали, так как у министерства обороны не было информации о том, что мужчина был в зоне СВО.
Нижегородец обратился в суд, где его участие в спецоперации было подтверждено.
Напомним, нижегородские компании оштрафуют за отказ от квот для участников СВО.