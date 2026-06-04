Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский врач доказал свое участие в СВО через суд

Сормовский райсуд установил факт участия нижегородского врача в спецоперации.

Источник: Живем в Нижнем

Сормовский райсуд установил факт участия нижегородского врача в спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.

С 9 марта 2023 году нижегородец находился в командировке в зоне проведения СВО, где работал врачом-рентгенологом. Этот факт подтверждают документы. Кроме того, региональный минздрав выдал медику удостоверение ветерана боевых действий.

В 2025 году доктор решил воспользоваться льготами, которые доступны участникам спецоперации. Однако ему отказали, так как у министерства обороны не было информации о том, что мужчина был в зоне СВО.

Нижегородец обратился в суд, где его участие в спецоперации было подтверждено.

Напомним, нижегородские компании оштрафуют за отказ от квот для участников СВО.