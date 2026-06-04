Корпорация развития выделила 436 тыс. рублей на организацию конференций на ПМЭФ

ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге на площадке конгрессно-выставочного центра Экспофорум. Мероприятие ежегодно собирает представителей бизнеса, экспертов и государственных деятелей для обсуждения актуальных экономических и технологических вопросов, а также для подписания инвестиционных соглашений.