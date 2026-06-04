Корпорация развития выделила 436 тыс. рублей на организацию конференций на ПМЭФ

Корпорация развития Калининградской области направила 436 тыс. рублей на организацию конференций и проведение пресс-мероприятий на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Договор заключили с единственным поставщиком 1 июня. Срок его исполнения рассчитан на период с 1 по 6 июня. Саму закупку разместили на сайте 3-го числа.
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге на площадке конгрессно-выставочного центра Экспофорум. Мероприятие ежегодно собирает представителей бизнеса, экспертов и государственных деятелей для обсуждения актуальных экономических и технологических вопросов, а также для подписания инвестиционных соглашений.