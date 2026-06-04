В Хабаровском крае появится центр ИИ для развития почтовых сервисов

В Хабаровском крае, как и по всей России, планируется создание Центра компетенций по искусственному интеллекту для «Почты России», сообщает Минцифры региона.
Речь идёт о федеральной инициативе, в рамках которой компания вместе с ИТ-партнёрами запускает систему разработки и внедрения ИИ-решений в свои процессы.
Согласно соглашению, подписанному на конференции ЦИПР, новый центр займётся созданием и внедрением генеративного искусственного интеллекта — от умных ИИ-агентов до более сложных мультиагентных систем. Основная задача — автоматизация рутинных операций и ускорение обслуживания клиентов.
Также в рамках проекта планируется запуск единой платформы знаний и образовательных программ для развития внутренней ИИ-экспертизы сотрудников.
«Мы видим огромный потенциал в использовании ИИ-агентов для повышения скорости и качества обслуживания, оптимизации логистических цепочек и создания персонализированного клиентского опыта», — отметил заместитель генерального директора Почта России Дмитрий Чудинов.