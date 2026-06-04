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В Хабаровском крае появится крупный животноводческий комплекс

Текущее производство молока в Хабаровском крае покрывает лишь 10% потребности региона.

Источник: Комсомольская правда

Компания «ЭкоНива» планирует построить в Хабаровском крае животноводческий комплекс на 6 тысяч голов дойного стада. Соответствующее соглашение закреплено на Петербургском международном экономическом форуме с президентом группы компаний Штефаном Дюрром, сообщает официальный канал Дмитрия Демешина.

Текущее производство молока в Хабаровском крае покрывает лишь 10% потребности региона. Основная часть продукции поступает от небольших сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, а недостающие объёмы завозятся из других субъектов РФ, что ведёт к повышению розничных цен.

Реализация проекта обеспечит трёхкратное увеличение производства молока, расширение ассортимента молочной продукции и создание новых рабочих мест.

Запуск комплекса намечен на 2029 год. В качестве возможных локаций рассматриваются Бикинский и Вяземский районы. Региональное правительство обеспечит проекту необходимую поддержку на всех стадиях реализации.

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