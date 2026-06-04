В Хабаровском крае появится крупный животноводческий комплекс

Текущее производство молока в Хабаровском крае покрывает лишь 10% потребности региона. Основная часть продукции поступает от небольших сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, а недостающие объёмы завозятся из других субъектов РФ, что ведёт к повышению розничных цен.