Почти 70 тыс. электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах Москвы с января

«Продолжаем мероприятия по централизованной замене приборов учета электроэнергии в жилых домах, в этом году заменим в общей сложности около 200 тыс. приборов, из них почти 70 тыс. уже установлено. Работы проводятся бесплатно, так как с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к “Мосэнергосбыту”, — отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что специалисты демонтируют старые счетчики, которые вышли из строя или за сроки межповерочного периода. Срок службы новых многотарифных счетчиков составляет 30 лет.
«Новые счетчики ставим с оборудованием, которое в будущем позволит подключать их к интеллектуальной системе учета электроэнергии. Жителям не нужно будет передавать данные об энергопотреблении, система сделает это самостоятельно в автоматическом режиме», — рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о дате работ по замене электросчетчиков предупреждают заранее — соответствующую информацию размещают на стендах с объявлениями в подъездах и возле жилых домов.