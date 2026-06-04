Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 70 тыс. электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах Москвы с января

Почти 70 тыс. электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах столицы с начала 2026 года. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Источник: РИА "Новости"

«Продолжаем мероприятия по централизованной замене приборов учета электроэнергии в жилых домах, в этом году заменим в общей сложности около 200 тыс. приборов, из них почти 70 тыс. уже установлено. Работы проводятся бесплатно, так как с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к “Мосэнергосбыту”, — отметил Бирюков.

Заместитель мэра пояснил, что специалисты демонтируют старые счетчики, которые вышли из строя или за сроки межповерочного периода. Срок службы новых многотарифных счетчиков составляет 30 лет.

«Новые счетчики ставим с оборудованием, которое в будущем позволит подключать их к интеллектуальной системе учета электроэнергии. Жителям не нужно будет передавать данные об энергопотреблении, система сделает это самостоятельно в автоматическом режиме», — рассказал Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о дате работ по замене электросчетчиков предупреждают заранее — соответствующую информацию размещают на стендах с объявлениями в подъездах и возле жилых домов.