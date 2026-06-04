Почти 70 тыс. электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах Москвы с января

«Продолжаем мероприятия по централизованной замене приборов учета электроэнергии в жилых домах, в этом году заменим в общей сложности около 200 тыс. приборов, из них почти 70 тыс. уже установлено. Работы проводятся бесплатно, так как с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к “Мосэнергосбыту”, — отметил Бирюков.