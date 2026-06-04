Инфекционист рассказала о главной опасности комариных укусов

— От укусов комаров нужно защищаться всеми возможными способами: перед выходом на улицу использовать репелленты, в помещениях можно включать фумигаторы и засечивать окна, — советует врач-инфекционист. — Несмотря на вполне реальные риски, я советую горожанам не паниковать. Каждый из нас прекрасно знает, что нужно делать при повышении температуры — идти к врачу. При этом списывать симптомы на ОРВИ или просить совета у искусственного интеллекта, может быть попросту опасно — теряя время, вы упускаете шансы на скорейшую победу над болезнью.