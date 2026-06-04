Мощность Нижегородской ГЭС увеличили

Нижегородская ГЭС стала мощнее. Количество вырабатываемых мегаватт-часов выросло после замены оборудования. Об этом сообщается в социальных сетях гидроэлектростанции.
Установленная мощность станции возросла до 545,5 МВт. Этого удалось достичь с помощью замены гидроагрегата № 4, которое провели в результате технического перевооружения в первом квартале этого года.
Испытания показали, что мощность энергетической установки возросла 65 до 72,5 МВт.
В общей сложности на Нижегородской ГЭС заменили уже три из восьми агрегатов. Работа ведётся в рамках программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро.