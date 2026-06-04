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В Калининградском зоопарке обезьяну накормили мороженым

Угощение было специально подготовлено для мандрила.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградском зоопарке мандрила по кличке Кармэн накормили мороженым. Все, правда, было законно — угощение приготовили сотрудники учреждения и оно было специальное и ничуть не вредное.

Как рассказали в пресс-службе зоопарка, в этом году мандрилы оказались первыми дегустаторами сладости из особо вкусного замороженного сока и кусочков фруктов.

Другие животные тоже любят мороженое — его делают даже с цельными кусками свежей рыбы или же подают чистый лед с семечками и орехами, а то и овощами.

В жаркое время года такую вкуснятину с удовольствием едят не только медведи, обезьяны или еноты, но и тюлени, птицы и кенгуру.

Напомним, посетителям запрещается кормить животных.