Президент России присвоил звание Героя Труда РФ машинисту «Уралкалия»

Эту награду я воспринимаю как признание труда всех горняков, с которыми мне довелось работать на протяжении многих лет. За каждым производственным результатом стоят люди — профессионалы своего дела, преданные профессии и «Уралкалию». Искренне благодарю своих коллег, руководство компании и семью за поддержку и доверие.