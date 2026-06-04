В селе Бражном ассенизаторы сливали содержимое септиков на землю

По данным прокуратуры Красноярского края, в селе Бражном Канского округа ассенизаторы сливали содержимое септиков прямо на землю населенного пункта. При этом в тариф были включены доставка канализационных стоков до очистных сооружений и непосредственно очистка. Инженер коммунальной компании, обслуживавшей водоотведение в селе Бражном, пойдет под суд. История длилась с осени 2024 года по май 2025-го. Водители ассенизаторских машин рассказали, что весь период работы вывозили содержимое септиков только в одно место — в самом Бражном, просто на землю. До очистных сооружений они не доезжали никогда, — уточняют в прокуратуре. 170 жителей переплатили за такую «услугу» 1,5 млн руб. Размер экологического урона в надзорном ведомстве пока не сообщают. Потребителям компания деньги вернула, но уголовное дело на тех, кто организовал таким образом работу, правоохранители продолжили расследовать. Прокуратурой утверждено обвинение главному инженеру фирмы по статье о превышении должностных полномочий, повлекшем существенное нарушение прав граждан и организаций. Вину фигурант не признает. Говорит, не знал, как именно осуществляется водоотведение в Бражном.