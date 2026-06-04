Россиян предупредили о новой схеме мошенничества перед Днем России

В преддверии Дня России мошенники активизировали новую схему обмана: они рассылают поддельные уведомления о государственных выплатах. Как сообщил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко, такие сообщения лучше сразу игнорировать и ни в коем случае не переходить по ссылкам.
По словам эксперта, жертве приходит сообщение о якобы положенной материальной помощи в честь праздника. Внутри содержится ссылка на фишинговый сайт, который детально копирует портал «Госуслуги» или несуществующий «Единый центр выплат».
Чтобы получить «помощь», пользователя просят ввести данные банковской карты, а также логин и пароль от личного кабинета, — объяснил Щербаченко.
Щербаченко предупредил, что злоумышленники могут выдавать себя за представителей различных ведомств — от МВД и ФСБ до Минцифры, Росфинмониторинга или Социального фонда России (СФР). Он подчеркнул, что сотрудники этих служб никогда не рассылают сообщения в мессенджерах с предложением перейти по ссылкам для получения денег.
«Не отвечайте на такие сообщения и письма. Не переходите по подозрительным ссылкам, не вводите свои личные данные на незнакомых сайтах. Если есть сомнения — самостоятельно позвоните в СФР или в отдел соцзащиты вашего города по номеру, указанному на официальном сайте», — посоветовал экономист.
Ранее специалист по поведенческой экономике Антон Суворов заявил, что мошенники добиваются успеха не столько за счет сложных технических приемов, сколько благодаря умению манипулировать эмоциями. По его словам, самая распространенная ошибка — принимать решения под давлением и считать себя неуязвимым для обмана.