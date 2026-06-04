Россиян предупредили о новой схеме мошенничества перед Днем России

Щербаченко предупредил, что злоумышленники могут выдавать себя за представителей различных ведомств — от МВД и ФСБ до Минцифры, Росфинмониторинга или Социального фонда России (СФР). Он подчеркнул, что сотрудники этих служб никогда не рассылают сообщения в мессенджерах с предложением перейти по ссылкам для получения денег.