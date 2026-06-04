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Нижегородские предприятия получили 8,2 млн рублей за рабочие места для инвалидов

С начала 2025 года нижегородское отделение Социального фонда России направило более 8,2 млн руб. на выплату компенсаций предприятиям, которые создают рабочие места для людей с инвалидностью. Об этом сообщили в реготделении Социального фонда.

С начала 2025 года нижегородское отделение Социального фонда России направило более 8,2 млн руб. на выплату компенсаций предприятиям, которые создают рабочие места для людей с инвалидностью. Об этом сообщили в реготделении Социального фонда.

Субсидии на возмещение затрат при создании и оборудовании рабочих мест для инвалидов могут получить юридические лица и индивидуальные предприниматели. Размер субсидии — до 200 тыс. руб. за одного работника.

На компенсации могут рассчитывать предприятия, принимающие на работу инвалидов первой и второй групп, а также ветеранов боевых действий с любой группой инвалидности.

В 2025/26 годах в это программе по трудоустройству инвалидов приняли участие более 20 предприятий, где создали 53 рабочих места.