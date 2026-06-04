9,5 млрд рублей выделят на строительство коммунальных сетей в Нижнем

На ПМЭФ‑2026 подписано соглашение о финансировании масштабного инфраструктурного проекта в Нижнем Новгороде — об этом сообщила пресс‑служба правительства Нижегородской области. ДОМ.РФ направит на эти цели 9,5 млрд рублей.