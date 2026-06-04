9,5 млрд рублей выделят на строительство коммунальных сетей в Нижнем

На ПМЭФ‑2026 подписано соглашение о финансировании масштабного инфраструктурного проекта в Нижнем Новгороде — об этом сообщила пресс‑служба правительства Нижегородской области. ДОМ.РФ направит на эти цели 9,5 млрд рублей.
Средства пойдут на создание теплоэнергетической инфраструктуры и строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения в посёлке Новинки и деревне Ольгино. В рамках проекта также предусмотрено:
обустройство ливневой канализации;
возведение локальных очистных сооружений.
На текущий момент степень готовности инженерных сетей составляет всего 7%, но работы планируется завершить к концу 2028 года.
Особенность проекта — использование механизма инфраструктурных облигаций. Такой подход позволит региону существенно сократить нагрузку на бюджет и эффективно реализовать запланированные мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры.
Ранее делегация Нижегородской области начала работу на ПМЭФ.