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9,5 млрд рублей выделят на строительство коммунальных сетей в Нижнем

На текущий момент степень готовности инженерных сетей составляет всего 7%, но работы планируется завершить к концу 2028 года.

На ПМЭФ‑2026 подписано соглашение о финансировании масштабного инфраструктурного проекта в Нижнем Новгороде — об этом сообщила пресс‑служба правительства Нижегородской области. ДОМ.РФ направит на эти цели 9,5 млрд рублей.

Средства пойдут на создание теплоэнергетической инфраструктуры и строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения в посёлке Новинки и деревне Ольгино. В рамках проекта также предусмотрено:

обустройство ливневой канализации;

возведение локальных очистных сооружений.

На текущий момент степень готовности инженерных сетей составляет всего 7%, но работы планируется завершить к концу 2028 года.

Особенность проекта — использование механизма инфраструктурных облигаций. Такой подход позволит региону существенно сократить нагрузку на бюджет и эффективно реализовать запланированные мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры.

Ранее делегация Нижегородской области начала работу на ПМЭФ.