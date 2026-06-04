Кардиолог раскрыл, сколько минут в неделю нужно крутить педали для здоровья

Ежегодно 3 июня во всём мире отмечают День велосипеда, напоминая о его пользе для здоровья, особенно для сердечно-сосудистой системы. Врач-кардиолог Александр Рогачёв рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о том, как часто нужно кататься на велосипеде, чтобы предотвратить инфаркт, и почему электровелосипед тоже может быть полезен.
Велосипед или бег: что выбрать?
Бег и велоспорт укрепляют сердце, но у них есть свои особенности. Бег стимулирует работу сердца и укрепляет кости, но создаёт высокую нагрузку на суставы. Велоспорт снижает эту нагрузку на суставы почти в три раза, поэтому он более предпочтителен для людей с артрозом или избыточным весом. Для максимальной пользы кардиологи рекомендуют сочетать оба вида активности: бегать два раза в неделю и кататься на велосипеде с умеренной нагрузкой в остальные дни.
Ежедневные поездки или раз в неделю?
Ежедневные короткие поездки по 15−20 минут помогают повысить выносливость, нормализовать давление и поддерживать суставы. Регулярность важнее продолжительности тренировок. Исследования показывают, что лучше распределять физическую активность равномерно.
Контроль пульса: когда остановиться?
Оптимальная зона нагрузки для тренировки сердца — 60−80% от максимально допустимого пульса. Новичкам стоит начинать с нижней границы. При интенсивной езде важно ориентироваться на субъективные признаки перегрузки: сильную одышку, головокружение, покалывание в конечностях или боль в груди. При появлении этих симптомов нужно остановиться и обратиться к врачу.
Электровелосипед — это спорт?
Электровелосипеды снижают мышечную нагрузку, но при правильной эксплуатации поддерживают сердечно-сосудистую активность. У пожилых и малоподвижных людей они улучшают аэробную выносливость, снижают давление и поддерживают мышечный тонус. Исследования показывают, что при умеренном уровне сопротивления электровелосипед обеспечивает 50−70% нагрузки обычного велосипеда. Полностью «автоматическое» катание практически не тренирует сердце, но сочетание электрической помощи с активной работой ног улучшает кардиофункцию и общую физическую форму.