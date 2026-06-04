Кардиолог раскрыл, сколько минут в неделю нужно крутить педали для здоровья

Бег и велоспорт укрепляют сердце, но у них есть свои особенности. Бег стимулирует работу сердца и укрепляет кости, но создаёт высокую нагрузку на суставы. Велоспорт снижает эту нагрузку на суставы почти в три раза, поэтому он более предпочтителен для людей с артрозом или избыточным весом. Для максимальной пользы кардиологи рекомендуют сочетать оба вида активности: бегать два раза в неделю и кататься на велосипеде с умеренной нагрузкой в остальные дни.