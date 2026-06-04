Почти 15 тысяч выпускников Красноярского края сдали ЕГЭ по русскому языку

Выпускники Красноярского края сегодня сдали самый массовый ЕГЭ, русский язык. Об этом сообщили в министерстве образования Красноярского края.
Экзамен начался вовремя и прошел без технологических сбоев. Все участники приступили к выполнению заданий. Результаты станут известны не позднее 19 июня. ЕГЭ по русскому языку является обязательным. По результатам экзаменов по русскому языку и математике выпускники получают аттестат об окончании школы. Тем, кто претендует на медали, нужно набрать по русскому языку не менее 70 баллов.
На выполнение работы отводится 3 часа 30 минут. За это время выпускникам нужно выполнить 27 заданий. Первая часть проверяет знания по орфографии, пунктуации и умение работать с текстом. Вторая часть состоит из сочинения рассуждения. Работа без опоры на прочитанный текст не оценивается. Если сочинение полностью переписано или представляет собой пересказ исходного текста без комментариев, участник не получит за него баллы. Объем сочинения должен составлять не менее 150 слов.
«За сочинение можно получить чуть больше трети всех баллов, поэтому рекомендую выпускникам внимательно отнестись к этому заданию. В сочинении запрещено обращаться к таким жанрам, как комикс, аниме, компьютерная игра. В рамках школьной программы изучается достаточное количество классических произведений отечественной и зарубежной литературы, чтобы на их основе сложилась четкая и убедительная аргументация собственного мнения у ребят», — отметила министр образования Красноярского края Татьяна Гридасова.
Основная волна ЕГЭ стартовала 1 июня. Выпускники уже написали экзамены по литературе, химии и истории. Следующий ЕГЭ пройдет 8 июня, в этот день участники будут сдавать математику профильного и базового уровней.