Почти 15 тысяч выпускников Красноярского края сдали ЕГЭ по русскому языку

На выполнение работы отводится 3 часа 30 минут. За это время выпускникам нужно выполнить 27 заданий. Первая часть проверяет знания по орфографии, пунктуации и умение работать с текстом. Вторая часть состоит из сочинения рассуждения. Работа без опоры на прочитанный текст не оценивается. Если сочинение полностью переписано или представляет собой пересказ исходного текста без комментариев, участник не получит за него баллы. Объем сочинения должен составлять не менее 150 слов.