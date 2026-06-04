В Тунгусском заповеднике благодаря поддержке ВСНК появится экотропа по маршруту научных экспедиций прошлого

В настоящее время пройти этим маршрутом могут только ученые и подготовленные туристы, имеющие специальное разрешение. Путь проходит по заболоченным участкам, где полностью отсутствует инфраструктура. В рамках гранта на тропе появятся деревянные настилы, указатели, информационные стенды и оборудованные места для палаток — это сделает маршрут безопасным как для людей, так и для природы.