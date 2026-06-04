В Тунгусском заповеднике благодаря поддержке ВСНК появится экотропа по маршруту научных экспедиций прошлого

«Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти») по итогам грантового конкурса оказала поддержку проекту по созданию экологической тропы в государственном природном заповеднике «Тунгусский».
Маршрут проляжет через эвенкийскую тайгу — от села Ванавара до экспедиционной базы ученого Леонида Кулика, который первым исследовал феномен Тунгусского метеорита.
Тропа повторит путь научных экспедиций 1920-х годов. Финальная точка маршрута — «Заимка Кулика», объект культурного наследия регионального значения, который и сегодня используется как база для полевых исследовательских работ.
В настоящее время пройти этим маршрутом могут только ученые и подготовленные туристы, имеющие специальное разрешение. Путь проходит по заболоченным участкам, где полностью отсутствует инфраструктура. В рамках гранта на тропе появятся деревянные настилы, указатели, информационные стенды и оборудованные места для палаток — это сделает маршрут безопасным как для людей, так и для природы.
Новая тропа расширит возможности ученых по изучению флоры и фауны заповедника. На маршруте встречаются виды, занесенные в Красную книгу: ангарская субпопуляция дикого северного оленя, сокол-сапсан, а также растения и грибы — калипсо луковичная («северная орхидея») и рогатик усеченный (редкий съедобный гриб). Создание рекреационной зоны позволит снизить нагрузку на экосистему и уменьшить фактор беспокойства для животных.
Базу Кулика смогут посещать не только ученые, но и группы студентов со школьниками в сопровождении инструкторов. Сохраняя древние эвенкийские традиции, выпускники местных школ мечтают символично перейти из детства во взрослую жизнь, пройдя по тропе в эвенкийской тайге.
«Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» (дочернее общество НК «Роснефть») ведет разработку Юрубчено-Тохомского нефтегазоконденсатного месторождения в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края. За годы работы в регионе ВСНК реализовала множество социальных, благотворительных и грантовых программ, имеющих прикладное значение для Эвенкии.
Грантовая программа ВСНК действует с 2014 года. За это время нефтяники поддержали 35 научных проектов, включая инициативы по сохранению эвенкийского языка и языка народа кето, реконструкцию Этнопедагогического центра в поселке Тура, возрождение исчезающей породы эвенкийской аборигенной лайки и другие. Реализация грантовых программ помогает сохранить уникальную национальную культуру, традиционный уклад и самобытность коренного населения Эвенкии.