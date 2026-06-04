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Красноярский завод начал выпускать теплопункты при поддержке ФРП

Красноярская компания «Термопрофи» при поддержке регионального Фонда развития промышленности (ФРП) построила новый цех и запустила серийное производство блочных тепловых пунктов.

Красноярская компания «Термопрофи» при поддержке регионального Фонда развития промышленности (ФРП) построила новый цех и запустила серийное производство блочных тепловых пунктов. Оборудование заменяет зарубежные аналоги и сокращает теплопотери на 15%.

В министерстве промышленности и торговли региона рассказали, что поддержку проекта выдали заём 45 млн рублей на 5 лет по ставке 2% годовых. Средства направили на создание сварочно-сборочного цеха площадью 600 квадратных метров и выпуск «умных» теплопунктов. Они регулируют подачу теплоносителя в системы отопления и горячего водоснабжения. Автоматика в реальном времени подстраивает температуру батарей под погоду на улице. Результат — экономия тепла до 15% и снижение расходов на отопление.

Оборудование поставляется в виде полностью собранных и протестированных модулей. Это ускоряет монтаж и пусконаладку.

«Продукция соответствует нашим приоритетам — импортозамещению и укреплению технологического суверенитета. Тепловые пункты успешно конкурируют с зарубежными аналогами. Проект стал одним из первых, поддержанных Фондом развития промышленности. Теперь мы вышли на серийное производство — это реальный результат. Учитывая нагрузку на коммунальную инфраструктуру края и задачи по надежному теплоснабжению, такая продукция действительно востребована», — отметил министр промышленности и торговли Максим Ермаков.

Руководитель предприятия Вадим Юркив рассказал, компания планирует оснащать такими пунктами до 100 объектов строительства и капремонта ежегодно:

«За три года участия в программе ФРП мы выпустили 461 узел. В этом году — уже 24 единицы. Производство “РАУ-2” усилит наше участие в программах капремонта и импортозамещения в ЖКХ. Применение узлов обеспечит баланс в системах теплоснабжения городов края и других территорий».

Продукция используется на жилых, коммерческих, социальных и промышленных объектах. Оборудованием оснащены объекты в Хакасии, Тыве, Якутии, Луганске. В крае теплопункты работают в соцучреждениях, поликлиниках, жилых комплексах. Также оборудование поставляется в многоквартирные дома, включенные в программу капремонта систем теплоснабжения. С 2023 года в регионе оборудовано 129 домов.

В результате реализации проекта до 2028 года планируется создать 17 новых рабочих мест и увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

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