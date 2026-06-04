Красноярский завод начал выпускать теплопункты при поддержке ФРП

В министерстве промышленности и торговли региона рассказали, что поддержку проекта выдали заём 45 млн рублей на 5 лет по ставке 2% годовых. Средства направили на создание сварочно-сборочного цеха площадью 600 квадратных метров и выпуск «умных» теплопунктов. Они регулируют подачу теплоносителя в системы отопления и горячего водоснабжения. Автоматика в реальном времени подстраивает температуру батарей под погоду на улице. Результат — экономия тепла до 15% и снижение расходов на отопление.