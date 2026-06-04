В Красноярске запретили вырубать здоровые деревья при благоустройстве

Подрядчикам, благоустраивающим скверы и парки, запретили вырубать здоровые деревья. Об этом сообщили в мэрии.
Сегодня, 4 июня, первый заместитель главы Красноярка Александр Мацак совместно с представителями службы заказчика, специалистами районных администраций, проектировщиками и подрядными организациями проверил ход благоустройства двух объектов этого года: парка «Гвардейский» и набережной реки Кача со стороны переулка Короткого.
Парк «Гвардейский» реконструируется в рамках подготовки к 400-летию Красноярска. По поручению губернатора края Михаила Котюкова преображение парка обсуждалось с жителями Красноярска, в том числе с ветеранами боевых действий и бойцами СВО на выездных встречах. Основная идея — сделать акцент на исторической ценности этого места в контексте героического участия красноярцев подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.
Благоустройство парка будет проводиться в два этапа. В этом году рабочие сделают дорожки, подготовят покрытия для будущих площадок. Также обновят более 6 тысяч квадратных метров газона и установят новые скамейки и урны. В рамках первого этапа будут обустроены оба входа — проектировщики предусмотрели две входные группы-арки.
«Мы постоянно гуляем в этом парке, очень любим его. В последние годы он стал требовать обновления. И мне, конечно, очень нравится, что вместо “заплаточного” ремонта решили провести такие масштабные работы. Главное, чтобы в новом парке было комфортно и безопасно и взрослым, и, в первую очередь, детям», — считает жительница Советского района Ольга Казакова.
В Центральном районе в этом году продолжается масштабное преображение набережной Качи, которое поэтапно ведётся с 2020 года. Обновление левобережной набережной от Юдинского моста до улицы Вейнбаума выполняют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
При разработке концепции постарались учесть потребности разных категорий горожан. Территорию набережной разделят на несколько функциональных зон. Как и на других участках, обустроят пешеходную и велосипедную дорожки. В центральной части появятся два настила на сваях для удобства передвижения под низкими мостами. Кроме того, вдоль реки обустроят современную систему наружного освещения, установят урны и скамейки.
По соответствию графикам и организации работ существенных замечаний у заказчика нет. Однако участники совещания обсудили вопрос, который волнует горожан больше всего — сохранение зелёных насаждений. Жители жалуются на то, что не всегда подрядные организации бережно обращаются с деревьями и кустарниками. Такие сообщения поступали в социальные сети главы Красноярска Сергея Верещагина, в том числе по парку «Гвардейский» и набережной Качи.
Подрядным организациям поставлено жёсткое условие, что удаляться могут только аварийные, небезопасные деревья. Остальные должны либо оставаться на своём месте, либо пересаживаться. Выполнение подрядчиками этого требования будет постоянно контролироваться заказчиком.
«Мы взяли на отдельный контроль подрядчиков в части их работы с озеленением. Ставим задачу при исполнении проектных решений минимизировать ущерб зелёному фонду. Все растения должны максимально сохраняться, даже если это может потребовать корректировки проектов», — подвёл итог встречи первый заместитель главы города Александр Мацак.