В Пермском крае мессенджер Макс охватил 100% домовых чатов

В Прикамье все многоквартирные дома создали официальный домовой чат в мессенджере Макс для связи управляющими организациями. Краевая ИГЖН сообщила о 10 285 созданных чатов с аккаунтами более 250 тыс. жильцов.
Владельцем домового чата является Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края. Его непосредственным администрированием занимается управляющая организация, включая УК или ТСЖ. Они обязаны осуществлять информационное взаимодействие с жильцами домов с помощью национального мессенджера Макс.
Через домовые чаты доступен чат-бот «Госуслуги Дом». В нем есть мини-приложение с информацией о рейтинге управляющей компании. С его помощью также можно направить обращение.
«Домовые чаты в Макс позволяют жильцам познакомиться с соседями, получать актуальную информацию о временных отключениях воды или электричества, а также графиках плановых и ремонтных работ. С его помощью можно быстро решать проблемы, касающиеся обслуживания дома, взаимодействовать с управляющей компанией», — дополнили в краевой инспекции.