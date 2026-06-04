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В Пермском крае мессенджер Макс охватил 100% домовых чатов

На территории Прикамья жильцы домов создали более 10 тысяч чатов.

Источник: Комсомольская правда

В Прикамье все многоквартирные дома создали официальный домовой чат в мессенджере Макс для связи управляющими организациями. Краевая ИГЖН сообщила о 10 285 созданных чатов с аккаунтами более 250 тыс. жильцов.

Владельцем домового чата является Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края. Его непосредственным администрированием занимается управляющая организация, включая УК или ТСЖ. Они обязаны осуществлять информационное взаимодействие с жильцами домов с помощью национального мессенджера Макс.

Через домовые чаты доступен чат-бот «Госуслуги Дом». В нем есть мини-приложение с информацией о рейтинге управляющей компании. С его помощью также можно направить обращение.

«Домовые чаты в Макс позволяют жильцам познакомиться с соседями, получать актуальную информацию о временных отключениях воды или электричества, а также графиках плановых и ремонтных работ. С его помощью можно быстро решать проблемы, касающиеся обслуживания дома, взаимодействовать с управляющей компанией», — дополнили в краевой инспекции.