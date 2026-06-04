В Пермском крае мессенджер Макс охватил 100% домовых чатов

«Домовые чаты в Макс позволяют жильцам познакомиться с соседями, получать актуальную информацию о временных отключениях воды или электричества, а также графиках плановых и ремонтных работ. С его помощью можно быстро решать проблемы, касающиеся обслуживания дома, взаимодействовать с управляющей компанией», — дополнили в краевой инспекции.