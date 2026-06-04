Канал информирования об отключениях горячей воды запустили в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске идут гидравлические испытания — это обязательный важный этап подготовки теплосетей к зиме. Они позволяют выявить узкие места в трубопроводах и оперативно их устранить. Благодаря масштабному обновлению трубопроводов и своевременным обследованием в прошедшем отопительном сезоне повреждаемость теплосетей Красноярска сократилась на треть.