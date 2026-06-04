Дети «Вагонки» и «Часы вместе»: интервью с Вадимом Александровым

— Было всё абсолютно случайно. После работы с моим другом ехали по проспекту Победы, а там всегда эта башня «Вагонки» на виду. И тут в тысячный раз мои глаза зацепились за концентрические кружки на том месте, где должны быть часы, и в этот момент идея сверкнула и захватила меня. Я продумывал её какое-то время, читал исторические материалы, разобрался с тем, как обстояло всё на самом деле. И, наконец, решил заняться проектом по установке часов на башне «Вагонки». Тем более что у меня прекрасный музыкальный проект, и мне нужно как-то реализовывать свои идеи. Идея понравилась руководству «Вагонки», РПЦ и моим музыкантам, после чего мы дали старт этому проекту. К слову, там на самом деле при немцах часов не было. Мы лазили на башню с часовщиком дядей Сашей Кучеренко, и он показал мне выбоины — следы от пуль. Историк Николай Чебуркин рассказал, что в период боёв за Кенигсберг недобитые фашисты засели на колокольне. Началась перестрелка, во время которой выбили немцев. В шестидесятые годы Вагонзавод затеял ремонт этого здания, приспосабливая его под Дом культуры и техники — так это тогда называлось. Именно тогда возникла идея повесить на башню часы. Но от неё впоследствии отказались в связи с техническими и финансовыми сложностями. И вот сейчас — в 2026 году — будем пытаться эту идею воплотить…