Нижегородцы смогут добраться до Минска прямым авиарейсом

Новые прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Минск запускаются с июля. Об этом свидетельствует информация, размещённая на официальном сайте авиакомпании «Аэрофлот».
Первый рейс отправится в столицу Беларуси в воскресенье, 5 июля, в 6:00 утра. Время в полёте составит 2 часа. Стоимость билета в эконом-классе начинается от 12 750 рублей.
В дальнейшем рейсы будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям. К слову, стоимость билета на самолёт на рейс во вторник, 7 июля, в «экономе» стартует от 9 350 рублей.