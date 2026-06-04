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Нижегородцы смогут добраться до Минска прямым авиарейсом

Стоимость билетов стартует от 9 350 рублей.

Источник: Нижегородская правда

Новые прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Минск запускаются с июля. Об этом свидетельствует информация, размещённая на официальном сайте авиакомпании «Аэрофлот».

Первый рейс отправится в столицу Беларуси в воскресенье, 5 июля, в 6:00 утра. Время в полёте составит 2 часа. Стоимость билета в эконом-классе начинается от 12 750 рублей.

В дальнейшем рейсы будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям. К слову, стоимость билета на самолёт на рейс во вторник, 7 июля, в «экономе» стартует от 9 350 рублей.