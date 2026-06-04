Новые прямые авиарейсы между Минском и Нижним Новгородом запустят с 5 июля

С 5 июля откроется регулярное авиасообщение между Нижним Новгородом и столицей Республики Беларусь — Минском. Об этом официально заявили в пресс‑службе авиакомпании «Аэрофлот», которая выступит перевозчиком на новом маршруте.
Полёты будут выполняться трижды в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. Для обслуживания линии задействуют лайнер Airbus A320 с двухклассной компоновкой — пассажиры смогут выбрать места в салоне класса «эконом» или «бизнес».
Стоимость билетов стартует от 12 000 рублей за перелёт в эконом‑классе и от 26 000 рублей — в бизнес‑классе (цена указана за билет в одну сторону).
Ранее самолеты до Шарм-эль-Шейха и Антальи задержали в Нижнем Новгороде.