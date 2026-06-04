Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые прямые авиарейсы между Минском и Нижним Новгородом запустят с 5 июля

Стоимость билетов стартует от 12 000 рублей за перелёт в эконом‑классе и от 26 000 рублей — в бизнес‑классе (цена указана за билет в одну сторону).

С 5 июля откроется регулярное авиасообщение между Нижним Новгородом и столицей Республики Беларусь — Минском. Об этом официально заявили в пресс‑службе авиакомпании «Аэрофлот», которая выступит перевозчиком на новом маршруте.

Полёты будут выполняться трижды в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. Для обслуживания линии задействуют лайнер Airbus A320 с двухклассной компоновкой — пассажиры смогут выбрать места в салоне класса «эконом» или «бизнес».

Стоимость билетов стартует от 12 000 рублей за перелёт в эконом‑классе и от 26 000 рублей — в бизнес‑классе (цена указана за билет в одну сторону).

Ранее самолеты до Шарм-эль-Шейха и Антальи задержали в Нижнем Новгороде.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше