«Екатеринбурггаз» не будет делать перерасчет после претензий УФАС

Напомним, что после проверки УФАС выяснилось, что «Екатеринбурггаз» необоснованно завышал цены на свои услуги больше года — в период с 1 марта 2025 года по 19 марта 2026 года. Ведомство выдало компании предписании об устранении нарушений, а также назначило штраф в размере 562 тысячи рублей.