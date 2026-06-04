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«Екатеринбурггаз» не будет делать перерасчет после претензий УФАС

«Екатеринбурггаз» не будет проводить перерасчет.

Источник: Комсомольская правда

«Екатеринбурггаз» не будет проводить перерасчет после претензии УФАС. Об этом сообщает «ФедералПресс». В компании подчеркнули, что оснований для перерасчета после проверки нет, и они продолжат обслуживать газовое оборудование екатеринбуржцев. Стоимость услуг при этом не изменится.

-По результатам проведенной проверки устранены несоответствия в документации, которые не повлекли за собой изменение стоимости услуг, оказанных по договору о техническом обслуживания внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, — рассказали в компании.

Напомним, что после проверки УФАС выяснилось, что «Екатеринбурггаз» необоснованно завышал цены на свои услуги больше года — в период с 1 марта 2025 года по 19 марта 2026 года. Ведомство выдало компании предписании об устранении нарушений, а также назначило штраф в размере 562 тысячи рублей.