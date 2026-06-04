Задерживаются 12 крымских поездов, следующих через Воронежскую область

4 июня задерживается двенадцать поездов «Таврия», проходящих через Воронежскую область. Ограничения связаны с авиационной опасностью в Крыму, из-за которых закрывали железную дорогу и Крымский мост. Сейчас движение уже возобновлено в связи отбоем опасности БПЛА, но поезда начинают движение постепенно. Как сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс», поезд № 464С Феодосия — Москва отправится из Феодосии не ранее 15.00.
Кроме того, по состоянию на 12.00 в пути задерживаются поезда «Таврия», следующие в Крым:
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