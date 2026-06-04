100 пациентов приняли в новом сосудистом центре Волгограда

Волгоградская область получила новую площадку для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Новый региональный сосудистый центр на базе больницы № 15 в Волгограде уже принял первых 100 пациентов, а врачи выполнили десятки высокотехнологичных операций и исследований.
С начала работы специалисты провели 162 рентгенологических исследования, 81 коронарографию и 31 ангиографию нижних конечностей. В центре выполняют стентирование коронарных артерий, баллонную ангиопластику, тромбэкстракцию из артерий головного мозга и другие сложные вмешательства.
Кроме того, хирурги выполнили 20 открытых операций, включая 10 сложных реконструкций сосудов. Центр открыли в 2026 году в Красноармейском районе Волгограда в рамках федерального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
«Главная задача таких подразделений — максимально быстро провести диагностику и начать лечение в так называемый золотой час», — подчеркивают специалисты облздрава.
При симптомах острого нарушения кровообращения медики рекомендуют немедленно вызывать скорую помощь — именно в первый час после приступа шансы сохранить жизнь и избежать тяжелых последствий остаются максимальными.
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