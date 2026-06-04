Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

100 пациентов приняли в новом сосудистом центре Волгограда

Он открыт на базе больницы № 15.

Волгоградская область получила новую площадку для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Новый региональный сосудистый центр на базе больницы № 15 в Волгограде уже принял первых 100 пациентов, а врачи выполнили десятки высокотехнологичных операций и исследований.

С начала работы специалисты провели 162 рентгенологических исследования, 81 коронарографию и 31 ангиографию нижних конечностей. В центре выполняют стентирование коронарных артерий, баллонную ангиопластику, тромбэкстракцию из артерий головного мозга и другие сложные вмешательства.

Кроме того, хирурги выполнили 20 открытых операций, включая 10 сложных реконструкций сосудов. Центр открыли в 2026 году в Красноармейском районе Волгограда в рамках федерального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Главная задача таких подразделений — максимально быстро провести диагностику и начать лечение в так называемый золотой час», — подчеркивают специалисты облздрава.

При симптомах острого нарушения кровообращения медики рекомендуют немедленно вызывать скорую помощь — именно в первый час после приступа шансы сохранить жизнь и избежать тяжелых последствий остаются максимальными.

Ранее сообщалось, какие продукты вредят здоровью летом.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше